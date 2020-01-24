中研院調查院內803名研究人員的星座，並彙整成排行榜，發現處女座的人數最多，高達83人，也是院內生命科學組人數最多的星座，推估是最有可能成科學家的星座，其次亞軍則是天秤座與白羊座，第3名是天蠍座。

中研院於小年夜在官方臉書發文，首度揭露「什麼樣的人最適合成為科學家」，發文後，隨即吸引大批網友前來留言與按讚。

中研院的調查方式從院內著手，彙整院內803名研究人員的星座，其中包含數理科學組282人、人文社會科學組296人以及生命科學組225人，身分則囊括特聘研究員、研究員、副研究員、助研究員等，發現處女座的研究人員人數最多，高達83人，是最有可能成為科學家的星座。

緊接在後的亞軍則是天秤座與白羊座，第3名是天蠍座，第4名為摩羯座，第5名是雙子座。

院方也調查各組的研究人員星座分布，數理科學組人數最多的星座是摩羯座，其次依順序則為射手座、白羊座與雙魚座；人文社會科學則是白羊座的研究人員最多，緊接其後的依順序為水瓶座、天蠍座與射手座；生命科學組第一名人數最多的星座是處女座，再來依照順序則是天蠍座、天秤座與巨蠍座。

(旺報 )