以員林清潔隊來說，平常日收運垃圾的量，平均落在67公噸左右，但今年年節光除夕一天，就預估可以收到150公噸的垃圾量，相當驚人。（民眾提供／吳建輝彰化報導）

民眾如果能做好垃圾減量分類，除了更環保之外，也能大大減少清潔隊員後期處理垃圾的時程。（民眾提供／吳建輝彰化報導）

年節將近家家戶戶都開始除舊布新大掃除，因此過年前的垃圾量都會大增，辛苦的清潔隊人員，把家戶的垃圾運送到焚化爐焚焚燒，造成每年焚化廠外都會有大排長龍的垃圾車，今年依然沒有例外，排隊的垃圾車依然綿延數公里，形成奇景。

以員林清潔隊來說，平常日收運垃圾的量，平均落在67公噸左右，但今年年節光除夕一天，就預估可以收到150公噸的垃圾量，相當驚人。

員林清潔隊長黃吉城表示，年節到了市民紛紛開始整理家裡，因此垃圾量大增是必然的，今天所有清潔隊員都停止休假，包含運載垃圾的車輛也全部出動，希望能夠負荷年節大增的垃圾量。

黃吉城說，前兩天就有同事向他回報，他們排隊燒垃圾的時間都要排到晚上10點、11點，每個鄉鎮結束清運的時間都不同，所以這次特別跟其他鄉鎮錯開，環保局有要求縣內所有隊長加入群組，清潔隊出收隊或到溪州焚燒垃圾都要回報，可以第一時間掌握焚化廠的運作，也讓大家知道是不是有塞車的狀況。

黃吉城呼籲民眾，清潔隊員很辛苦，整年來講就只有休息初一到初四四天而已，希望大家能夠體諒，民眾如果能做好垃圾減量分類，除了更環保之外，也能大大減少清潔隊員後期處理垃圾的時程，但民眾能減少垃圾的製造量，才是最重要的。

(中時 )