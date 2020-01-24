以往賀歲片總脫不了「大團圓」、「打麻將」、「回娘家」等議題，《你的情歌》卻打出清新牌，讓觀眾換換口味。女主角柯佳嬿近期在大小銀幕，接連被比她年輕的男演員猛撩，問起現實生活中的枕邊人坤達，和這些小鮮肉比起來表現如何，她毫不遲疑地回答：「老公絕對比戲裡那些浪漫啊！」

電影《你的情歌》講述慘遭未婚夫劈腿的柯佳嬿，為治療情傷來到花蓮，遇上被調來偏鄉學校的流浪教師傅孟柏。因緣際會下，把歌唱選秀當作教育事業跳板的傅孟柏，發掘了由學生謝博安組成的樂團「七月男孩」，並請來柯佳嬿指導，勇闖一年一度的歌唱選秀大賽。

一聊起老公坤達，柯佳嬿立刻露出燦笑。（圖／張祐銘攝）

清新賀歲 票房沒壓力

在春節檔期推出愛情片，眾演員都相當驚喜，柯佳嬿說：「去年七、八月殺青後，我們本來想可能很適合情人節或耶誕節上映，沒有想到是賀歲檔。」傅孟柏也表示：「其實變成賀歲片反而很新鮮，這部片有愛情和夢想，清新的題材安排在新年上映正好，票房反而沒想那麼多。」

中傅孟柏和謝博安是情敵，戲外的感情卻如兄弟一般。（圖／張祐銘攝）

首度登上大銀幕的謝博安，自然的演出讓得過金鐘獎肯定的柯佳嬿與傅孟柏都驚呼：「不敢相信他是第一次演戲！」謝博安笑說：「以前我過年都在看《大尾鱸鰻》，沒想到現在自己也演了賀歲片，過年大家拿了紅包、打完麻將，就可以來看我們的電影，《你的情歌》非常適合闔家觀賞，除了我和老師搞曖昧的那部分。」

嫩弟對戲 自豪保養佳

二○一七年升格為人妻的柯佳嬿（三十五歲），在《你的情歌》中與傅孟柏（三十二歲）和謝博安（二十一歲）談戀愛，另外也在夯劇《想見你》和許光漢（二十九歲）及施柏宇（二十三歲）有許多浪漫橋段。這一年來與不少弟弟在戲裡培養感情，柯佳嬿一方面笑說：「代表我保養得不錯。」但也嘆：「台灣演員是不是有斷層？」

問起柯佳嬿和戲中的小鮮肉比起來，老公坤達的表現如何，她的答案可是給足面子：「老公絕對比他們浪漫啊！我生日他送我包包，讓我覺得他很務實，務實也是一種浪漫。」

坤達和柯佳嬿交往5年，於3年前結婚，感情依舊甜蜜。 （圖／報系資料庫）

電影以「情歌」命名，演員自然要開口秀歌藝，選秀節目《超級偶像》冠軍出身的謝博安，經驗比二位前輩豐富許多，傅孟柏就說：「要像他在電影裡跳蔡依林的〈日不落〉，我不太適合，我應該是走Rain的路線。」講完自己卻忍不住大笑。柯佳嬿則謙虛地表示：「要面對一群人唱跳真的很困難，但為了角色我可以，在戲中唱歌我是不排斥啦！」

為戲展歌喉

（圖／報系資料庫）

李李仁

在《熱海戀歌》中飾演那卡西歌手，自彈自唱台語老歌，歌聲令觀眾大為驚艷，但李李仁1997年即是以歌手身分出道。

（圖／報系資料庫）

張軒睿

在《用九柑仔店》中對莫允雯唱情歌示愛，他坦言原本是想刻意表現五音不全，但認真唱完後，發現音準也好不到哪去。

（圖／報系資料庫）

任容萱

曾在《我的自由年代》及《聽見幸福》中清唱，乾淨的嗓音讓觀眾大讚歌喉不輸姐姐Selina，她也透露自己有歌手夢。

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(中時電子報)