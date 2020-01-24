每逢農曆正月，韓國藝人總會穿著傳統服飾來向粉絲拜年，只是並非每個人都生得一張「古裝臉」，近期穿過韓服的藝人裡，以IU於《德魯納酒店》的打扮最令人驚豔，車銀優也憑著《新入史官丘海昤》成為新一代古裝男神；此外，朴寶劍、韓志旼與李英愛也以宜古宜今的扮相，被韓國網友選為最適合歷史劇的演員前三名。

IU 百變美少女

在《德魯納酒店》演出存活了1,300年的冤魂「張滿月」，在這段漫長的時光，她所經營的飯店從「月之客棧」、「滿月堂」、「滿月館」一路更名為「德魯納酒店」，造型也隨著不同時代千變萬化，讓觀眾一次看盡韓服的演變。

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車銀優 臉讚大天才

被封為「臉讚天才」，《新入史官丘海昤》雖是他的首部古裝劇，卻因太過「美型」帶給同劇演員超大壓力，女主角申世景直言不敢和他比美，李知勳也失落地表示，從小一直被父母親稱讚很帥，直到看見車銀優才清醒。

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朴寶劍 一身全天賦

古裝作品僅有電影《鳴梁：怒海交鋒》及戲劇《雲畫的月光》，但因扮相帥氣，每有類似票選必定高居前三名。在《雲畫的月光》盡穿錦衣華服，服裝設計師大讚，首度有演員能夠完美呈現服裝所包含的情感，直呼真是一種天賦。

韓志旼 古裝專業戶

首次參演的古裝劇是《大長今》，雖然只是小配角「信非」，卻成功開啟演藝之路。之後陸續接下歷史劇《李祘》、《閣樓上的王子》及電影《朝鮮名探長：烈女門秘辛》、《逆鱗：刺王危城》，可說是古裝專業戶。

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李英愛 永不敗女神

《大長今》一劇在韓國平均收視飆破四十一％，在亞洲也掀起一股「長今熱」，拍攝地及大長今公園也成為遊韓熱點。拍完《大長今》後將重心移往家庭，時隔十四年的作品《師任堂》也是有古裝扮相，難怪是觀眾心中永遠的韓服女神。

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(中時電子報)