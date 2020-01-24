直播》武漢肺炎新增70疑例 疾管署：放寬病例定義 15:132020/01/24 中時電子報 林毅 、 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 漢肺炎疫情擴散至全球，各地紛紛出現確診病例，台灣防疫等級也提升至2級，疫情指揮中心也在今午(24日)開直播做說明。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】防疫等級提升至二級 疫情指揮中心報告最新狀況｜2020.01.24 武漢肺炎疫情擴散至全球，各地紛紛出現確診病例，台灣防疫等級也提升至2級，疫情指揮中心也在今午(24日)開直播做說明。 大陸武漢的新型冠狀病毒威脅升溫，疾管署召開武漢肺炎最新說明，指出昨天接獲通報有70個疑似武漢肺炎的病例，現在共通報了134名嚴重特殊傳染性肺炎個案，1人確診、27人已排除、106人隔離中。並放寬2019新型冠狀病毒的病例定義，以前是要有武漢旅遊史，現在只要有發燒或急性呼吸道感染就算。 (中時電子報) #疫情 #疫情指揮中心 #防疫 #新型冠狀病毒 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港防疫概念股飆 台股9檔防疫股吸睛 16:092020/01/21 財經 武漢肺炎防疫整備 新北救護人員防疫安全訓練 17:082020/01/21 生活 肺炎防疫拉高層級應變 盧秀燕：春節防疫不打烊 13:362020/01/22 生活 武漢肺炎疫情擴及25省 死亡17例均來自湖北 08:592020/01/23 兩岸 2020武漢風暴》武漢肺炎疫情擴散 亞股崩潰 港股重挫300點 11:012020/01/23 財經 武漢肺炎疫情加速擴散 陸確診病例達571例 11:252020/01/23 兩岸 武漢肺炎疫情延燒 遊日陸客返國前爆買口罩 14:382020/01/23 國際 2020武漢風暴》武漢肺炎疫情擴大 股、油市雙雙暴跌 15:202020/01/23 財經 武漢肺炎疫情擴大 蘇貞昌：有政府 請安心 20:032020/01/23 政治 武漢肺炎疫情重創大陸文娛市場 春節檔7片全撤！ 19:572020/01/23 娛樂 生活熱門新聞 陸教授石毓智：LSE拒绝繼續被蔡英文愚弄 - 生活 - 旺報 直播》武漢肺炎新增70疑例 疾管署：放寬病例定義 - 生活 第二波冷空氣這天到 吳德榮：入冬以來最強 - 生活 2020武漢風暴》大陸男童發燒登機被拒 父母大鬧就准了 - 生活 好市多超濃郁夢幻甜品補貨 她手刀抱走2盒 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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