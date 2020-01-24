【現場直播】防疫等級提升至二級 疫情指揮中心報告最新狀況｜2020.01.24

武漢肺炎疫情擴散至全球，各地紛紛出現確診病例，台灣防疫等級也提升至2級，疫情指揮中心也在今午(24日)開直播做說明。

大陸武漢的新型冠狀病毒威脅升溫，疾管署召開武漢肺炎最新說明，指出昨天接獲通報有70個疑似武漢肺炎的病例，現在共通報了134名嚴重特殊傳染性肺炎個案，1人確診、27人已排除、106人隔離中。並放寬2019新型冠狀病毒的病例定義，以前是要有武漢旅遊史，現在只要有發燒或急性呼吸道感染就算。

(中時電子報)