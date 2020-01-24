武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。目前大陸、港澳已經確診病例885例，死亡26人。武漢以及周邊其他幾個城市已經實施封城措施，以防止疫情進一步擴散。國際公共衛生專家審視大陸對武漢疫情的應對，評分為「不及格」。

美國之音VOA報導，設在北京的NGO組織「公共衛生治理」執行主任賈平認為，與當年應對SARS相比，這次北京對武漢疫情的應對顯然進步了許多；但是仍然至少存在兩方面的問題。

其一，由於疫情初期的反應遲緩，（首個病例於去年底12月12日發現，但當地政府的反應不早於12月30日）資訊共用顯然受到質疑。而在大陸國家主席習近平對疫情公開表態的當天，公開宣佈的病例陡然增加了201例。只有少數媒體繼續報導疫情，而其他許多媒體保持沉默，使得公眾缺乏對問題嚴重性的認識。

其二，中國公共衛生應急機制的弱點，在此次武漢疫情中暴露無疑。中國的《傳染病法》對如何將新型病毒列入甲類或乙類傳染病的程序，規定得十分粗略，隨意性大，不具有很強的可操作性；因此導致直到1月20日，中國國家衛生與健康委員會才決定將病毒引發的肺炎，列入乙類傳染病範圍。

另外，《突發公共衛生事件應急條例》是2003年制定，2011年簡單地修訂。雖然規定了突發事件應急報告制度，但只涉及政府系統內部上報，而對於資訊向公眾報告，則語焉不詳。其規定「必要時可授權省、自治區、直轄市人民政府衛生行政主管部門向社會發佈本行政區內突發事件資訊」，且要及時、準確、全面。但什麼是「必要時」，以及「及時、準確、全面」卻沒有定義。

美國智庫外交關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠認為，比較當年對SARS疫情的處理，和當前對武漢疫情的應對，中國政府的公共衛生應急機制，幾乎沒有取得任何進步。如果給這次疫情初期的應對打分的話，如當年應對SARS一樣「不及格」。

黃嚴忠教授說：「分析一次疫情，把疫情分成不同的階段是有意義的。就1月20日前的政府回應而言，我不會對政府的回應給予高分，我想說，大概是等於F（不及格）。」

黃嚴忠表示，十多年前應對SARS最初階段疫情時，政府的反應也是個F（不及格），「是一場失敗」。黃嚴忠說：「但在2003年4月中旬之後，他們採取了果斷措施，使得感染病例數字降了下來，並在2003年成功消滅了病毒。」

(中時 )