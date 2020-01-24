過年大家都會買樂透、刮刮樂來試試手氣！根據台彩統計，2019年刮刮樂最旺的城市是新北市，共刮出105個百萬以上大獎，其次是高雄市。到底怎麼買比較容易中獎，坊間流傳不少撇步，而網紅們也紛紛用自己的方式實測，大家不妨可以參考看看，也預祝各位中大獎。

Youtuber林辰（Buchi）表示，去年選尾數是4、44、69等比級不吉利的數字，以及58、88等尾數與諧音「發」雷同的吉祥數字比較，結果幸運數字刮出來的金額比較多，因此今年特別查了財運特別旺的星座雙子座，以它的幸運數字2、11、18，幸運色橘色、綠色的規則來選刮刮樂。

不過今年結果讓林辰大傻眼，總計花費9000元買了面額100至2000的刮刮樂，吉祥數字衛冕組只有刮到1100元，而星座運勢組則刮到2200元，此次沒有回本。Youtuber「那個女生 Kiki」也曾實測吉祥數字與不吉利數字來挑選刮刮樂，結果最後只有中2張；因此她勸大家，憑直覺選就對了，不用太迷信。

不過《大學生了沒》的麥基日前表示，買刮刮樂前可以先查詢自己的星座運勢，如果自己所屬的星座有偏財運的話，不妨試一試，然後選中獎率高的「金豬報喜」（今年是金鼠報喜），隨便刮就中獎；另外他也開玩笑地說，最好不要在長得很倒霉的人旁邊刮，如印堂發黑的。

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(中時電子報)