大陸武漢肺炎疫情嚴重，世界各地人人自危，特別是大陸各地為了防止疫情蔓延，展開各項措施；而今日天津傳出發生群聚感染，未曾到過武漢的民眾也遭查出染病！

據天津市疾病控制中心指出，天津所發現的7例武漢肺炎案例中，有患者並無前往武漢旅遊的經歷，陰雨其他患者曾共同工作，進而染病，疾控中心認為疾病已經產生群聚感染，將連夜對工作場域進行全員排查以及消毒。

(中時電子報)