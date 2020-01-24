武漢肺炎疫情嚴峻，大陸武漢當地昨起已封城，但現陸續傳出當地醫療資源不足，醫院難以收容發燒病患的情形。

至24日下午三點止，武漢肺炎已在大陸造成26人死亡，確診病例逾800例，而武漢從昨上午即「封城」停止公共運輸，以控制疫情。

中央社報導，如今武漢已陸續傳出當地醫療資源不足情形；《香港有線電視》記者也直擊報導，指目前武漢街頭一片死寂，多數店面關門，只有少數藥房，便利店開門，但醫院人滿為患，急症室大排長龍，走廊也坐滿人；現場也傳出醫院不再接收發燒患者的消息。

(中時電子報)