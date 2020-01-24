2020武漢風暴》封城逾24h傳醫療資源不足 難收發燒病患 15:262020/01/24 中時電子報 即時中心 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢封城，現傳出醫療資源不足。圖為當地市民佩戴口罩在超市買生活用品。（中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情嚴峻，大陸武漢當地昨起已封城，但現陸續傳出當地醫療資源不足，醫院難以收容發燒病患的情形。 至24日下午三點止，武漢肺炎已在大陸造成26人死亡，確診病例逾800例，而武漢從昨上午即「封城」停止公共運輸，以控制疫情。 中央社報導，如今武漢已陸續傳出當地醫療資源不足情形；《香港有線電視》記者也直擊報導，指目前武漢街頭一片死寂，多數店面關門，只有少數藥房，便利店開門，但醫院人滿為患，急症室大排長龍，走廊也坐滿人；現場也傳出醫院不再接收發燒患者的消息。 (中時電子報) #武漢 #封城 #醫療資源 #發燒 #當地 也許您會感興趣 推薦閱讀 新型肺炎增17例 武漢防擴散 04:102020/01/20 焦點新聞 新型冠狀病毒延燒 武漢再添17宗病例 04:102020/01/20 全球財經 單日暴增17例 累計達62例！大陸新型冠狀病毒 恐隨春運擴散 04:102020/01/20 生活新聞 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 國內新增武漢肺炎疑似病例 1歲男童發燒隔離 16:302020/01/20 生活 疫情延燒 218例確診 台港陸拉警報 04:092020/01/21 焦點新聞 武漢肺炎／武漢人委屈求封城：沒得病 先被罵死 18:002020/01/21 兩岸 台鐵啟動武漢肺炎防疫機制 主動關懷發燒旅客 19:292020/01/21 生活 扯！發燒男想逃出武漢去迪士尼 遭網狠批 11:312020/01/23 生活 2020武漢風暴》武漢封城糧食恐短缺 居民籲各界協助 21:282020/01/23 國際 兩岸熱門新聞 迎鼠年！竹鼠釀肺炎大禍 衝擊陸野味市場 - 兩岸 2020武漢風暴》武漢防疫漏洞？30萬人251列車 沿米字大逃亡 - 兩岸 2020武漢風暴》恐怖場景！前線醫生曝心痛內幕 - 兩岸 2020武漢風暴》扯醫護人員口罩吐口水 發燒病患失控吼：你們都別想活 - 兩岸 2020武漢風暴》只能支撐3到5天 武漢多家醫院求援！ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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