為了祝賀鼠年的到來，《女人我最大》製作人小筠率領劉真跟林葉亭一起揮毫寫春聯，三位在寫書法前都很緊張，因為離上次拿毛筆已經是20年前的事，還擔心指甲會影響實力。林葉亭說：「我一早就來，看到有小張的，立刻選小張的寫，因為我連平常拿筆都寫不好了。」製作人小筠有書法底子，她透露國小參加過書法比賽，得過冠軍。劉真因為鼠年，特別在春聯上畫了老鼠。

林葉亭今年過年原本想出國找兒子一起，殊不知兒子回她：「媽媽，國外很無聊。」讓林葉亭有些失落，不過她覺得多了很多時間可以陪爸媽，剛好可以趁機休息一下，也笑說原來自己小時候是這樣讓父母難過，所以今年會帶父母去走春、打個麻將。

劉真過年跟老公兩人會帶著女兒一起去郊區玩，去年有親戚發紅包給女兒，劉真跟女兒說：「紅包讓你拿一下，然後媽媽幫你收起來。」女兒年紀還小不太了解過年的意思，但看巧虎有教過年的吉祥話，例如女兒看到「魚」就會說年年有餘，看到「蘋果」會說平平安安，所以女兒看到親戚朋友都會獻上吉祥話，非常討喜可愛。《女人我最大》每周一至周五晚間9點在TVBS歡樂台42頻道播出。

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(中時電子報)