不少歐洲領袖擁有第一萌寵，狗狗似乎特別受歡迎，英國王室及法國總統馬克宏、英國首相強生的愛犬吸睛功力強，芬蘭總統尼尼斯托甚至抱狗接受訪問。

在歐洲政治人物中，英國女王伊麗莎白最常與寵物一同入鏡，她以喜愛柯基犬聞名，在2012年，女王為倫敦奧運和007演員丹尼爾克雷格（Daniel Craig）合作拍攝開幕式短片時，多隻柯基犬一同入鏡，可愛模樣搶走不少風頭。

雖然英國女王伊麗莎白在2018年送走飼養的最後一隻皇家柯基犬，但身邊仍有2隻狗陪伴，是臘腸犬和柯基犬的混種。

2011年英國當時首相卡麥隆（David Cameron）為解決唐寧街10號鼠患問題開始養貓賴瑞（Larry），賴瑞身為英國第一貓，有個內閣辦公室首席捕鼠官響噹噹名號，但牠似乎比較喜歡曬太陽而非抓老鼠，曾被鏡頭捕捉到抓到一隻小老鼠，卻又「縱鼠歸巢」，還常在媒體前翻滾賣萌。

賴瑞雖小但影響力不小，去年6月美國總統川普訪英，趨車前往唐寧街10號拜會時任首相梅伊（Theresa May）時，賴瑞被拍到一度躲在川普座車下方，導致車隊動彈不得，這段插曲被外界戲稱用一招就能癱瘓美國的高科技、全副武裝座車。

強生（Boris Johnson）去年7月繼任英國首相後，與女友席孟茲（Carrie Symonds）領養一隻具傑克羅素?血統的小狗迪靈（Dilyn），與賴瑞一同住在唐寧街10號，同年12月大選時，強生還帶迪靈前往投票站投票，面對鏡頭拍了不少照片。

賴瑞與迪靈是否相處融洽引發好奇，據說賴瑞住在一樓，迪靈則住樓上，雙方接觸不多。

至於馬克宏，2017年8月也在收容中心領養一隻黑色的拉不拉多格里芬混種犬，並以法國著名科幻小說家居勒．凡爾納（Jules Verne）經典著作之一「海底兩萬里」（Twenty Thousand Leagues Under The Sea）中的船長名字，將這隻第一犬命名為尼莫（Nemo）。

尼莫成為法國第一犬後，自在模樣也相當吸睛，一次被拍到在總統府艾里賽宮（Elysee Palace）裝飾華麗的壁爐上若無其事地抬腿尿尿，讓正在開會的馬克宏好尷尬。

而荷蘭國王亞歷山大（Willem Alexander）與麥克西瑪王后（Queen Maxima）育有3位公主，與大公主阿瑪利亞（Catharina-Amalia）、二公主亞歷西亞（Alexia）及小公主阿利安（Ariane）拍攝皇家全家福相片時，常可見到有2隻漂亮的黑色拉不拉多犬一同入鏡。

在各國第一犬中，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）的波士頓?犬倫努（Lennu）可說最黏人，在其社群網站上可看到牠與總統一起出席活動、甚至一同接受採訪，在活動上總統得一邊抱一邊安撫牠，應該可被列為歐洲第一萌寵。

歐洲政治圈似乎汪星人特別受歡迎，在喵星人方面除了「英國第一貓」賴瑞知名度最高外，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）及前義大利副總理兼內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）都曾在個人社群網站上曬貓照，但可能因為貓咪個性安靜低調，搏版面功力仍是狗狗占上風。

至於德國總理梅克爾（Angela Merkel）因曾被狗攻擊而怕狗，但2016年她在義大利與一隻搜救犬握手並拍拍牠的頭，這隻狗能受到如此特殊待遇，是因為牠從震後廢墟中救出幼童而受到表揚。

(中央社)