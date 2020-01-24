嘉柏在澳網女單苦戰打敗沃茲妮雅琪。（美聯社）

丹麥甜心沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)告別球場了，她24日在澳網女單第3輪被嘉柏(Ons Jabeur)擊敗，賽前她已經宣布澳網是她最後一站。沃妹賽後含淚說：「我很少哭，不好意思，因為我有很多珍貴的回憶。這是一段很棒的旅程，我準備好邁向新生活了，我很興奮。」

男網3天王費德勒等人也透過影片向沃妹道別，她是一個大家都很喜歡的女將。沃妹自嘲說：「我的謝幕戰是三盤大戰，最後一個正手拍失誤輸掉，就是我練了半輩子的東西。這很適合我，大概是注定的。」

29歲的沃妹WTA生涯累積71周女單世界排名第1，30座冠軍以及1座大滿貫單打(2018年澳網)，未來篤定進入名人堂。英媒BBC估算她生涯獎金2700萬英鎊(約台幣10億)。她近年被診斷出類風濕性關節炎，不過她急流勇退是本來就在計畫中的。嘉柏以7-5、3-6、7-5獲勝，將要在16強對戰爆冷晉級(淘汰小威廉絲)的大陸女將王薔。

(中時電子報)