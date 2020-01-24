據中央流行疫情指揮中心統計，昨天我國共新增70例通報，截至目前共通報134名嚴重特殊傳染性肺炎個案，包括1名確診、27名排除，仍有106年隔離檢驗中，為涵少部分有武漢旅遊史的個案，疾管署也調整病例定義放寬為「有去過武漢旅遊史，且症狀為發燒或急性呼吸道感染」就得通報。

另1月21日確診個案，目前持續在醫院負壓隔離病房治療中，46位接觸者中，其中前天提及的輕微咳嗽無發燒接觸者已經恢復，但昨天有另1位接觸者出現發燒症狀。

因應大陸武漢肺炎疫情，我國國籍航空華航、華信，及中國東方及中國南方航空等昨天宣布，武漢直航班機全數停飛，截至22日已執行38航班，共檢疫4625名旅客及機組員，並無新增後送個案。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，為了區別春節期間大陸回台發病民眾為流感或新型冠狀病毒肺炎，從即日起至2月29日公費流感抗病毒藥劑新增擴大用藥對象「類流感病人，臨床評估符合流感診斷（無論國籍）」，即可取得包括克流感在內的抗病毒藥劑。

莊人祥也呼籲，如果民眾從中國大陸地區返國就算沒有症狀也應避免外出或搭乘大眾運輸工具，如果要外出應配戴口罩。

(中時 )