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水神產品介紹。

旺旺集團捐助武漢紅十字會水神消毒產品，用於疫區防控。（旺旺集團提供）

21世紀人類最大的敵人是細菌與病毒。湖北武漢發現的新型冠狀病毒引發的肺炎牽動著全國人民的心，全國人民同舟共濟、守望相助，大家團結一致、抗擊疫情。作為一家有著強烈社會責任感的良心企業，旺旺集團心繫武漢人民，迅速與湖北紅十字會取得聯繫，將旗下產品水神消毒除菌產品第一時間送往武漢。希望通過向武漢救治定點醫院、綜合性醫院等醫療機構無償提供水神消毒除菌產品，降低公共區域病菌交叉傳播的風險，為武漢人民加油，為抗擊疾病獻出一份自己的心力。

旺旺本次捐贈的產品包括HD-240L消毒液生成機（100台）、WG-15除菌霧化器（500台）、WG-19-EC除菌霧化器（100台），這三款消毒除菌產品，通過國內外多家權威機構認證，是擁有獨立知識產權的消毒除菌產品。水神生成機生產的次氯酸水，可以在體外消滅較難殺滅的脊髓灰質炎病毒(微小核糖核酸病毒) 。不僅如此水神除菌液已被證實可以殺滅犬冠狀病毒、71型手足口病毒、H7N9、H5N1、H9N2、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等病菌。水神通過皮膚刺激性測試、口腔黏膜刺激性測試、眼刺激性測試和經口無毒測試，是高效安心的消毒除菌產品。可以說是「安全性高的食品級除菌液！」

旺旺集團期望通過本次的捐助活動，幫助武漢人民抗擊疫情，渡過難關。 旺旺水神春節不停工，因為我們知道防疫不能等，水神工廠正常生產，保證貨源充足。水神官方旗艦店（請掃描文章上方二維碼）也將持續接單，順豐加急發貨。

旺旺集團願意對相關醫療機構免費提供水神消毒設備及除菌品，站在防疫第一線，積極承擔企業的社會責任！如有醫療機構需要，請掃描文章上方二維碼。

旺旺集團水神品牌創立於2007年，水神是中國衛生監督協會消毒與感染控制專業委員會委員單位，獲得瑞士SGS除菌有效性認證、歐盟CE認證、英國intertek除菌認證等多項權威認證，並與中國農大、浙江大學、雲南農業大學等高校建立產學合作關係。經過多年的開發和研究，水神已經廣泛應用於學校、幼稚園、口腔醫院、母嬰等多個行業和領域。

武漢加油！中國加油！

(中時 )