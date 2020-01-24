成大醫院即日起謝絕一切探病訪客，民眾進入醫院，需戴口罩、量耳溫，並申請陪伴證。（程炳璋攝）

成大醫院急診室被透明塑膠布圍住，並設立患者排隊時的臨時廁所。（程炳璋攝）

奇美醫院急診室門口設立紅外線體溫量測器。（程炳璋攝）

奇美醫院急診室外搭設帳篷當臨時檢傷站。（程炳璋攝）

奇美醫院23日先拒絕近日從大陸返台民眾入院，24日進一步在急診門口設立紅外線體溫偵測器，對每一位入院民眾都加以詢問病史與出國史，並在急診室外架起簡易帳棚，預備當病患暴增時的臨時檢傷站。（程炳璋攝）

2019新型冠狀病毒防疫升級，台南市奇美、成大兩家大型醫院入院前全需經過初篩，成醫被指定為雲嘉南地區此病唯一的通報檢驗機構，奇美在急診外架起檢傷帳棚，成醫24日上午宣布，即日起除非申請陪伴證，否則謝絕一切探病訪客，大醫院防疫氣氛如臨大敵。

大陸地區的2019新型冠狀病毒疫情加重，台灣跟著防疫升級，衛福部疾病管制署通令每家醫院必須有防疫管制措施，奇美醫院23日呼籲大陸返台民眾和有發燒症狀者，不要到醫院探病陪病，24日進一步在急診門口設立紅外線體溫偵測器，對每一位入院民眾都加以詢問病史與出國史，並在急診室外架起簡易帳棚，預備當病患暴增時的臨時檢傷站。

成大醫院24日宣布擔任雲嘉南地區唯一嚴重特殊傳染性肺炎通報個案檢驗機構，院方全面進行門禁管制，宣布謝絕所有探病訪客。有需要陪病者，需申請陪伴證、戴口罩及量測體溫無發燒，才能進入。

成醫急診室入口已布置透明塑膠布，將入口圍住，民眾進入需經過詢問病史與量測體溫，院方緊急購置紅外線體溫量測器，過幾天即可放在門口檢測民眾體溫，加強防疫。

成醫呼籲民眾不用過度恐慌，依照醫師專業建議決定是否篩檢，受檢者需具備「近日有中國旅遊史」及「發燒或呼吸道症狀」等條件，同時經採檢後，仍須隔離48小時才能確定是否感染。

(中時 )