北苗派出所巡邏車凌晨追查闖紅燈轎車，遭另輛小貨車攔腰撞上。(苗栗警分局提供／楊宗灝苗栗傳真)

苗栗警分局北苗派出所員警，24日凌晨巡邏經過苗栗市建功地下道，發現有自小客車闖紅燈，上前攔檢時遭另1輛小貨車攔腰撞上，警車上張姓員警及小貨車許姓駕駛受傷送醫，所幸並無大礙。

警方後續將調閱路口監視器，追查闖紅燈自小客車車籍資料告發。苗栗警分局長賴銘助事後也至北苗派出所慰問受傷員警。

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