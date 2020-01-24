警車追闖紅燈轎車 遭小貨車攔腰撞上 15:572020/01/24 中時 楊宗灝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北苗派出所巡邏車凌晨追查闖紅燈轎車，遭另輛小貨車攔腰撞上。(苗栗警分局提供／楊宗灝苗栗傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北苗派出所巡邏車凌晨追查闖紅燈轎車，遭另輛小貨車攔腰撞上。(苗栗警分局提供／楊宗灝苗栗傳真) 苗栗警分局北苗派出所員警，24日凌晨巡邏經過苗栗市建功地下道，發現有自小客車闖紅燈，上前攔檢時遭另1輛小貨車攔腰撞上，警車上張姓員警及小貨車許姓駕駛受傷送醫，所幸並無大礙。 警方後續將調閱路口監視器，追查闖紅燈自小客車車籍資料告發。苗栗警分局長賴銘助事後也至北苗派出所慰問受傷員警。 ＃闖紅燈＃苗栗警分局＃北苗派出所＃賴銘助＃小貨車＃自小客車 (中時 ) #小貨車 #紅燈 #警分局 #北苗派出所 #自小客車闖紅燈 #苗栗警分局 #北苗派出所 #賴銘助 #小貨車 也許您會感興趣 推薦閱讀 幫警察打氣 大湖警分局設行動補給站 17:532020/01/21 社會 女大生遭撞爆頭亡 違停運將也有罪 14:482020/01/22 社會 平鎮警拍宣導片 40菜鳥警察演出質感微電影 15:292020/01/22 生活 苗栗（火旁）龍2月登場 警方約制龍隊護治安 19:562020/01/22 社會 台61線春節疏導 竹南警借重機啟動交通快打 18:512020/01/22 社會 疫情亮紅燈 陸險企理賠開綠色通道 04:092020/01/23 焦點新聞 高雄街頭出現正妹警花立牌 貼心叮嚀「醉不上道」 11:292020/01/23 生活 歡喜平安過好年 中和警加強宣導 14:402020/01/23 社會 物流貨車失控狂撞5車 驚險畫面曝光 14:502020/01/23 社會 慰勞基層警辛勞 永和警提前圍爐加菜 16:162020/01/23 社會 社會熱門新聞 第一次看男友「實體香蕉」 女大生反應網笑翻 - 社會 初一別做6件事…否則不順一整年 - 社會 台中三井OUTLET觀景台 民賞海景驚見浮屍 - 社會 佛曰要放下 豪放女勾人夫天天UPUP - 社會 歷史奇案》姑嫂女女恩愛後 小姑生下哥哥孩子 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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