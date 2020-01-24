武漢肺炎在各國持續擴散蔓延，截至24日為止，確診感染病例共830件、死亡人數也增至26例，其餘國家也有愈來愈多相關消息被揭露。

目前中國各地醫院診所人滿為患，醫護人員為了病患疲於奔命，但有網友在微博分享一張疑似當地醫護人員跟朋友之間的對話截圖，透露河北石家莊有發燒的病人，近日到醫院求診，沒想到竟發狂，扯開醫護人員的口罩，直接朝對方吐口水，揚言「我活不了，你們都別想活！」行徑令人相當傻眼。

一名中國網友在微博分享一張疑似當地醫護人員跟朋友之間的對話截圖，從對話中能看出，這名醫護人員在河北石家莊醫院工作，因武漢肺炎病情嚴重，被要求河北醫護人員過年都禁休，他像往常一樣接待急診，有個疑似發熱的病人去到這間醫院。

醫護人員為了降低感染率，拿出口罩給對方，希望對方能戴上，沒想到這名病人瞬間情緒失控暴怒，大吼「啊我生病了，你給我口罩有用嗎？」吼完後還把醫護人員的口罩扯下，朝對方吐口水說「我不活了，你們都別想活！」

這名醫護人員向朋友哭訴，這是入職以來第一次哭，洗臉以後在醫院接受隔離，但他覺得應該沒事，病人可能只是單純發燒。而微博上也瘋傳武漢疑似有醫師爆料，稱其同僚遭病人家屬撕開防護衣，說憑什麼穿著防護服？要死一起死！讓他替同僚感到難過。

如此誇張的消息在PTT論壇傳開後，許多鄉民紛紛表示「這很中國」、「分享是中國人的美德」、「同生共死很有中國價值」、「患難見真情，讓你看看中國人的真面目」、「分享是中國人的美德」。

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(中時電子報)