二伯側拍未修圖也美。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）戀情人「二伯」結婚3年多育有一子「蔡桃貴」，去年10月再報喜懷二寶「蔡波能」，日前二伯透露一家人去補拍婚紗照和孕婦寫真，昨（23日）就公開側拍照，讓網友看了直呼超美。

二伯先在社群網站Po出兩張個人的側拍，並透露還有和蔡桃貴一起拍的照片，等成品出爐會再和大家一起分享，只見她披著一頭浪漫長捲髮，穿著低胸禮服，雖然挺著6月肚，但四肢依舊纖細，散發溫柔氣質，被網友狂讚「二伯超正」、「最美的孕婦」。

蔡阿嘎和二伯一起拍孕婦寫真超有愛。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

而蔡阿嘎也曬出與二伯的合影，忍不住大讚「誰家的孕婦這麼性感啊」，表示上次懷蔡桃貴來不及拍，幸好這次懷蔡波能肚子大比較快，便抓緊機會去拍孕婦寫真。照片中，蔡阿嘎輕撫二伯的孕肚，而二伯則是燦笑望著老公，畫面相當有愛，尤其平常穿著保守的二伯，這次穿低胸禮服露出超深事業線，難得秀出好身材，讓大家越來越期待完整成果。

在 Instagram 查看這則貼文 嘎嫂二伯（@2uncle987）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 23 日 上午 2:43 張貼

(中時電子報)