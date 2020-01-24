資深女星張琍敏，除了是超級韓粉之外，更為了力挺韓國瑜代言高雄「崗山之眼」，不過韓國瑜總統大選落敗，讓她難以置信無法接受此結果，更是撂下狠話韓國瑜若遭罷免，此生就不再去高雄。

張琍敏臉書全文。（圖／張琍敏臉書）

韓國瑜總統大選落敗後，據悉初五將進行第2階段連署作業，對此張琍敏直言難以接受，表示韓國瑜如此勤政愛民的市長，高雄人卻要罷免他，究竟公理何在？更揚言韓國瑜若遭罷免，此生不僅不去高雄也再不投票，接著表示誰選上總統跟她都沒關係，畢竟自己不求官不求職，但擔憂的是長住在台灣的民眾，接著話鋒一轉表示韓國瑜藉著選舉凝聚起海內外同胞，這一戰可以說是雖敗猶榮，更不忘跟韓國瑜喊話：「我們是你堅強的後盾，選後沒見你情緒的反應，你還是勤政愛民，堅苦奮鬥，這種精神值得我們學習」，更希望高雄市民保留一點善良，至少讓韓國瑜完成任期再說。

張琍敏臉書全文。（圖／張琍敏臉書）

不過近來張琍敏似乎發言常引發爭議，也讓親友們都告誡她別再惹麻煩，對此她表示正在極力調整選後憤慨的心情，迫使自己今後要對政治冷感。

(中時電子報)