有追星族24日下午拿著崇拜的偶像明星看板，在正統鹿耳門聖母廟晚會舞台前卡位，站到最前方的搖滾區。（程炳璋攝）

正統鹿耳門聖母廟首度嘗試在農曆除夕舉辦跨年晚會，廟方邀請藝人與表演團體一起跨年，布置花燈展、設計5分鐘的倒數煙火秀，成為全台唯一的除夕跨年晚會場，有追星族24日上午就到舞台前方卡位，直呼要與明星一起跨年。

正統鹿耳門聖母廟往年以元宵煙火秀聞名，今年廟方與台南市議會合辦新春除夕跨年晚會，不僅是全台廟宇首創，也是全台唯一除夕跨年晚會，廟方在跨年倒數計時後放送5分鐘的煙火秀，要炒熱傳統農曆新年氣氛。

廟方上午以經舞台搭設好，舞台下已有追星族鋪好墊子卡位，稱要占到搖滾區，以最近距離目睹自己心儀的明星。

廟內另展出為期一個月的花燈展，其中有高達8公尺的鹿耳門媽造型燈、長約20餘公尺五府千歲王船燈及月老、南瓜馬車等數十樣的造型主燈等，以迎合各年齡階層，聖母廟周圍也設計led燈海橋。現場發放2020個零錢包，並有摸彩活動。

每年元宵節前夕，台南市文化局舉辦的迎春禮與聖母廟國際高空煙火迎春系列活動都是台南市的重頭戲，今年訂在2月8日舉行，除了民俗藝陣表演、迎春牛、搶春牛、炸蜂炮、國際高空煙火秀外，迎春禮在踩街遊行後也會發送200個限量護佑御守，台江國家風景區管理處也贊助限量700隻真皮春牛吊飾。

(中時 )