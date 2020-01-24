武漢多家醫院相繼發出公告，向社會各界徵集防護醫材。（醫院官網截圖）

武漢多家醫院相繼發出公告，向社會各界徵集防護醫材。（醫院官網截圖）

武漢多家醫院相繼發出公告，向社會各界徵集防護醫材。（醫院官網截圖）

1月23日，湖北省中醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院（下稱：華科大協和醫院）、湖北省兒童醫療中心、武漢大學中南醫院、武漢市中心醫院、武漢市中西醫結合醫院、武漢市第三醫院、武漢大學人民醫院等8家醫院相繼發出公告，向社會各界各界徵集捐贈以下防護物資：

護目鏡、N95口罩、外科口罩、一次性醫用口罩、醫用帽、防護服、手術衣、防衝擊眼罩、防護面罩等物資。

澎湃新聞報導，這些徵集資訊從上述多家醫院分別得到證實。23日晚，華科大協和醫院公告上預留的一位程姓工作人員呼籲，目前醫院的防護物資僅能支撐3至5天，急需向社會徵集上述物資。

武漢市兒童醫院負責管理物資的張姓工作人員同日晚向澎湃新聞證實，該院急需抗擊新型肺炎防護物資。「需要用的量太多了，比較困難。」張姓工作人員說，目前，全院醫護人員在一線工作，防護方面缺口罩、一次性醫用防護服等物資，希望可以得到社會的幫助。對於具體數量方面，該工作人員未予明確答覆。

武漢市第一醫院設備科金姓工作人員介紹，目前，該院防護物資可維持3至4天，「非常需要N95口罩」。

前述多家醫院公告顯示，自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，醫院積極參與救治，為更好地救治病患，現急需向社會各界徵集捐贈以下防護物資：護目鏡、N95口罩、外科口罩、一次性醫用口罩、醫用帽、防護服、手術衣、防衝擊眼罩、防護面罩等物資。

公告要求，以上物資必須符合或高於國家標準，並預留了負責人的聯繫方式。如果物資不符合國家標準，醫務人員和病人使用了，就相當於害了他們。

華科大協和醫院一位支姓工作人員也介紹，「目前病例每天都在增加，現在的疫情還是很嚴重的。」醫院現有的防護物資一直處於消耗狀態，且每日的消耗量較大。後勤部門已盡最大努力保障，但是正值春節期間，很多供應商無法正常供貨，而且大部分快遞也已停運，進貨很難。

(中時 )