新春到蘿西家族擲骰子，搶占霸王停車位，免費停車一整年！（廖志晃攝）

蘿西家族伴手禮品項繁多，送禮自用兩相宜。（廖志晃攝）

蘿西貓不時現身，讓民眾驚喜連連。（廖志晃攝）

蘿西家族咖啡廳，豪華氣派，縣長林明溱（左）也常是座上客。（廖志晃攝）

蘿西家族推出桌菜，展現主廚的精湛廚藝。（廖志晃攝）

蘿西家族小火鍋，標榜新鮮健康。（廖志晃攝）

想當大元帥或公主，都可以現場變裝！（廖志晃攝）

蘿西家族進駐南投稅務出張所滿周年，新春連假不打烊，更推出霸王盃擲骰子競賽，「霸王停車」優勝者成為蘿西家族榮譽會員，可以免費停車一整年；或者挑戰「霸王杯」飲料，得主可免費暢飲365天！

溪頭妖怪村旗下的蘿西家族，進駐位於南投市區的稅務出張所，正是最難停車的區域，因此，從1月25日到28日（初一至初四），舉辦霸王盃擲骰子競賽，歡迎大家參賽，競奪霸王停車位。

蘿西家族「大元帥」林志穎表示，大年初一到初四期間，每天中午12點到下午5點，憑在稅務出張所消費發票，依規定滿額即可兌換擲骰子參加券。憑券第一關先選擇要「霸王停車位」或者「霸王杯」擇一後，與喵喵一起玩擲骰子遊戲，民眾每次擲骰子有3輪機會。

擲霸王停車位（提供免費3個車位），3輪中擲出5個喵字，即可成為蘿西家族榮譽成員，並享有一整年蘿西家族的禮遇，禮遇包括全年不限次數霸王停車（限同一台車號），店內消費享9折優惠，訂購桌菜免服務費，並加贈高級聖佩梨酪汽泡水1罐。

擲霸王杯部分，3輪中擲出4個喵字，即可獲得蘿西家族限量護唇膏及護手霜等精選好禮，好禮擇一。霸王杯得主一整年禮遇，包括全年享有飲料任選，每天1杯，整年365天喝到爽；還有店內消費9折優惠，訂購桌菜免服務費，並加贈高級聖佩梨酪汽泡水1罐，生日當月免費致贈蘿西主廚特製專屬生日蛋糕，生日當月來店用餐招待甜點、火鍋或者定食1份。

(中時 )