卡娜赫拉的扭扭世界期間限定店第四站，高雄大魯閣草衙道「卡娜赫拉鼠於妳」特展以紅色燈籠佈置，超有年味。（大魯閣草衙道提供／袁庭堯高雄傳真）

五米高的身形搭配好夥伴「P助」、巨型扭蛋機，吸引瘋狂粉絲朝聖打卡。（大魯閣草衙道提供／袁庭堯高雄傳真）

粉紅療癒系卡通巨星「卡娜赫拉」現身高雄大魯閣草衙道，歡慶鼠年！五米高的身形搭配好夥伴「P助」、巨型扭蛋機，吸引瘋狂粉絲朝聖打卡。結合各式各樣「高雄限定」周邊商品，一舉搶攻農曆年商機。

慶鼠年，大魯閣草衙道推出「卡娜赫拉鼠於妳」，將紅遍日、台、港三地的超萌日系品牌，首次移師至高雄與粉絲相見歡。限定店商品「卡納赫拉鼠年紀念金幣」和「高雄站限定版馬口鐵存錢筒」，具紀念性又有新年守財意義，最受粉絲歡迎。

金元寶巨型粉紅兔兔卡哇伊扭蛋機不同於傳統墜落式機種，結合音樂和燈光效果，也是全台唯一具專利的軌道扭蛋機。

此外，巨型20吋卡娜赫拉的小動物大玩偶、小動物大臉系列化妝包、造型暖腳拖、包包收納好幫手等物也都是南台灣粉絲限定優惠。

配合活動，草衙道百貨也推出獨家鼠年「福包」，以卡娜赫拉的小動物鼠年收納包，基本獎有高雄關帝廟五路財神過火加持的「卡娜赫拉的小動物鼠年發財幣」、鈴鹿賽道樂園暢遊券、500元草衙道電子商品券，還有進口汽車、美國來回機票等大獎。

初一至初五，草衙道將推出「強運紅包」抽萬元商品券、家電用品等大獎，並且特別規「卡娜赫拉的小動物」系列卡友禮，憑消費發票兌換行李束帶、大化妝包、超柔布頸等周邊小物。2月1日，卡娜赫拉將與小動物們和粉絲見面，蹦蹦跳跳拜早年。

(中時 )