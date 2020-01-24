南韓電子業巨頭之一的三星電子（Samsung），確認將在2月11號在美國舊金山舉辦發表會，預計將會揭曉全新的Galaxy S系列手機、新款可折疊螢幕手機以及全新的無線耳機等新品。除此之外，外媒還發現三星與Google近期可說是有志一同，都在為手機開發類似於蘋果裝置的AirDrop功能，期待讓設備間互傳功能更強大。

挖掘出Google正在研發Android版本AirDrop功能的XDA論壇，稍早前發現，三星也在進行類似的開發工作，並將功能定名為Quick Share。他們設法取得了APK（Android App安裝檔），嘗試安裝在一些三星Galaxy手機之中。他們發現，Quick Share的運作原理類似於蘋果生態系中的AirDrop，兩個三星Galaxy設備必須要同時打開藍牙與Wi-Fi，且必須彼此靠近。

要透過Quick Share來分享時，可以選擇與聯絡人分享，或是與支援的Galaxy設備間分享。與AirDrop較為不同的是，Quick Share還運用了三星雲端（Samsung Cloud）功能，藉此也可透過Quick Share的方式與三星Smart Things物聯網設備兼用串流（stream）方式分享，單個檔案最高1GB，每天則可用2GB的流量。

預期三星的Quick Share功能有機會與Galaxy S20系列一同發表，屆時詳細的工作原理，可望更全面的揭曉。在三星旗下電子產品眾多的前提下，Quick Share若是能用於手機與手機之間、手機與三星品牌電腦之間，甚至是三星手機與手錶等設備之間，用處將很驚人。

回過頭來分享，三星以及Google所借鑒的AirDrop，是蘋果生態系中獨有的功能，在藍牙與Wi-Fi開啟的前提下，設備間（iPhone/iPad/iPod touch/Mac）之間都可以快速傳輸資料、檔案、照片、影片，且傳輸速度相當快！再加上iPhone 11系列採用了U1晶片，所運用的超寬頻技術(Ultra Wideband)，能讓你在選擇AirDrop傳送對象時更為準確！

目前三星所開發的Quick Share功能，按理推測很可能只能用於三星產品之中；而先前傳出Google正開發的類似功能（名叫Nearby Sharing），則有可能被用於Android系統之中，能跨廠牌支援，應用空間上更廣。不過當前這兩個功能都尚在開發中，須等各自廠商正式發表才能算數。

三星確定將於美國舊金山時間 2/11 上午 11 點（台灣時間 2/12 凌晨 3 點)舉辦 UNPACKED 發表會，屆時預期 Galaxy S20 系列、Galaxy Z Flip 還有全新的 Galaxy Buds+ 真無線耳機都將亮相。三星方面已經確認會在台灣官網進行直播，讓星粉可以在第一時間直擊。

(中時電子報)