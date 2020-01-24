年僅9歲的女童應該是天真無邪的小公主，而在北部地區有名小女童在學校玩積木時，卻是雙手握著長條積木，熟練地上下套弄，做出讓人「面紅耳赤」的限制級動作，還興奮告訴同學說「會噴濕濕」，老師看得目瞪口呆，追出原來是爸爸幕後「指導」，校方立即往上通報，這名狼父被繩之於法。

檢警接獲通報，立即找來女童的爸爸調查，警訊時，狼父辯稱，有次他在家他看A片，當時剛洗完澡在房間，所以沒穿褲子；這時女兒突然闖了進來，他來不及穿上褲子，但是女兒好奇想看「鳥鳥」，被他拒絕；後來女兒又多次要求看「鳥鳥」，他只好上網找國外的性教育影片讓女兒明瞭身上的「構造」，女兒曾伸手撫摸他「鳥鳥」，都被他撥開。

不過，檢警對父親的說法持懷疑態度，於是另外找老老師陪同，跟女童一番懇談，童言童語的女孩說出一串讓在場檢警和老師聽了都震驚、臉紅的事。內容還提及「爸爸射精後說白色的就是精子」、「爸爸用我的手讓我體驗」、「時間發生在教師節前」、「爸爸當時裸體」等詳細日期和具體的行為。

法官對照女童說，女童前後說法一致，且有老師舉證，認定被告男利用女兒對性知識懵懂無知，趁機猥褻得逞，嚴重影響女兒身心發展，導致她對身體界線觀念模糊，犯後又將責任推給女兒，還怪罪老師，態度不佳，考量他未以侵入手法造成女兒身體傷害，於是依對未滿14歲女子猥褻罪判狼父10月徒刑，全案仍可上訴。

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(中時電子報)