2020年舊曆年除夕家家圍爐團圓，台中市長盧秀燕親自下廚，作出記憶中媽媽的味道，指出訣竅在食材都要切大塊。（黃國峰攝）

2020年舊曆年除夕家家圍爐團圓，台中市長盧秀燕親自下廚做年菜，找來交通局長葉昭甫（左2）、法制局長李善植（左1）、台中城市吉祥物「虎媽」當幫手。（黃國峰攝）

2020年舊曆年除夕家家圍爐團圓，台中市長盧秀燕親授「五福臨門燉牛肋」年菜，向市民拜年，交通局長葉昭甫（右起）、新聞局長黃國瑋、法制局長李善植，有幸嘗到第一口市長媽媽的年菜。（黃國峰攝）

農曆過年到來，今日除夕家家圍爐團圓，台中市長盧秀燕，捲起衣袖，化身媽媽主廚，向台中市民介紹一道家傳私房菜，名為「五福臨門燉牛肋」作法簡單，將牛肋條與五種蔬果一塊燉，僅加上一點醬油與醬油膏提味，就是一道「母親的醍醐味」蔬果的自然鮮甜，讓家人一口接一口。

盧秀燕在交通局長葉昭甫、法制局長李善植及台中城市吉祥物「虎媽」擔任小幫手下，洗手作羹湯，並邀請3位可愛的小朋友品嚐，而新聞局長黃國瑋也扮成財神爺助陣，市長媽媽首先在一個大湯鍋內加入1／4鍋的水，等水滾後放入蘋果、洋蔥、番茄、白蘿蔔、紅蘿蔔等五種天然蔬果和川燙過的牛肋條，再加入適量醬油，煮滾後再加入醬油膏染色，過程中須輕輕攪拌，以讓食材入味，起鍋後加上一點綠花椰菜或芹菜點綴，視覺味覺都到位。

盧秀燕表示，訣竅在食材都要切大塊，吃起來才豪邁、過癮，長時間燉煮也不會糊在一起，煮好後也可淋上白麵條一起吃，健康又清爽，三位小朋友品嚐後，都點頭說好吃！「肉軟軟的，但不會太鹹！」吃完一碗再一碗。

盧秀燕感性的指出，從小媽媽在煮菜時，都會跟在旁邊學習，但還是難以再作出「媽媽的味道」，如今母親身體欠安，不再下廚，盧家每年圍爐，還是會吃這道料理，但家裡的孩子總說「跟奶奶的味道不一樣！」原來有些味道，有些人，永遠無法被取代！

(中時 )