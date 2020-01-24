今天（24日）是除夕，國道5號、蘇花改車流順暢，但高公局官員坦言：「初一是挑戰！」蘇花改在今年1月6日全線通車，長假與嘗鮮效應，初一從台北經國5南下宜蘭，以及經蘇花改到花東地區的車流恐爆大量。

高公局指出，連假是從小年夜開始放假，讓國5南下返鄉車潮紓解，春節連假深夜0時至清晨5時國道免收費，該時段每小時有500至600輛次通過，比平常的300輛次多，也有分流之效。

高公局表示，初一上午7時至中午12時國5南下段實施高乘載管制，會有用路人提前在管制前就上路，南下段預估清晨6時就會有車陣；蘇花改全線通車，會吸引用路人嘗鮮經蘇花改到花東地區，建議用路人避開尖峰時段，或多利用免收費時段使用國道。

高公局預估，國5南下段最塞會出現在初一、初二，初三則是南下、北上車流均多，總車流量最多的時段落在初三，初四會出現北返車潮，初五車流則會下降。

宜蘭縣警察局表示，初一蘇花改車流量恐破2.5萬輛次，破去年清明節2.4萬輛次紀錄，蘇花改南下段尖峰時段是在上午，建議民眾避開該時段；從蘇澳經蘇花改到花蓮，如果沒塞車行車時間約在90至100分鐘，如果塞車嚴重行車時間恐是沒塞車的2至3倍。

(中時 )