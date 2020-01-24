民眾在農曆過年總是會換上新的春聯，除舊佈新希望新年有新氣象。有網友在臉書《爆廢公社》PO出一張「鼠年」相關春聯的照片，上頭寫的吉祥話創意十足，是「老司機」才懂的句子。網友看到紛紛表示「這春聯超可以！」

2020年是鼠年，只見門上貼著的春聯寫著「鼠給」、「鼠勾以捏」、「鼠巴拉西」，令人看了莞爾一笑，用「鼠」創造吉祥話，還是常聽到的日文用語，網友笑翻表示「超有創意XD」、「完全是吉祥話 靠腰 笑死我」、「這春聯很鼠給耶」、「這門有聲音」、「有聲音的春聯哈哈哈」、「老司機無誤」。專業網友解釋這副春聯都是日文諧音「厲害」的意思，只是用法上不同，要懂日文的才了解。

網友看到春聯表示，好像聽到YouTuber狠愛演的聲音。（圖／翻攝自狠愛演IG）

也有網友聯想到知名YouTuber「狠愛演」，表示「狠愛演看很多喔」、「狠愛演的家門」、「根本狠愛演」。其他網友則想到其他關於「鼠」的句子「殺鼠給」、「橫批：你去鼠啦」、「鼠力馬斯」。

(中時電子報)