中國的武漢肺炎群聚感染案例在增加。天津出現3名患者為同事，廣東則累計有10起群聚感染，都是家庭聚集。因應疫情擴散，已有北京在內7省市宣布啟動重大突發公共衛生事件Ⅰ級響應。

央視新聞今天報導，天津新增的第5例和第6例是第2例患者的同事，他們都是天津動車客運段乘務辦公室員工，目前這間辦公室已經消毒並採取封鎖控管。

天津第6例患者是今天上午確診，他並沒有武漢旅行史和工作史。報導稱，天津出現聚集性發病（群聚感染）。

另外，根據人民日報海外網，廣東至23日累計確診的53個2019新型冠狀病毒感染的肺炎病例中，有45例發病前有湖北居住史或旅行史；8例發病前無湖北居住史或旅行史，其中6例為湖北輸入病例家屬，1例與武漢友人聚餐，1例無明顯接觸史。

廣東累計發現群聚感染疫情10起，都是家庭聚集，涉及27個病例，目前當地沒有醫護人員感染。

隨著新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，截至24日下午，已有北京、廣東、湖南、浙江、湖北、天津、安徽7省市先後啟動重大突發公共衛生事件Ⅰ級響應。

在中國，根據性質、危害程度、涉及範圍，突發公共衛生事件劃分為特別重大（Ⅰ級）、重大（Ⅱ級）、較大（Ⅲ級）和一般（Ⅳ級）4級。Ⅰ級響應是發生特別重大突發公共衛生事件，省指揮部根據國務院的決策部署和統一指揮，組織協調本行政區域內緊急處置工作。

(中時電子報)