武漢肺炎疫情逐漸擴大，中央流行疫情指揮中心目前已級升至２級，彰化縣衛生局今天宣布，即日起彰化縣各級醫療院所啟動病患、陪病者及訪客等發燒監測機制，提醒民眾應配合各醫療院所量測體溫等各項措施。

台灣已有武漢病毒確診病例，為了保障醫護人員及病人安全，衛生局要求各級醫療院所加強，急診病人分流機制及限制陪(訪)客等感染管制措施，另外也要求醫護人員要確實執行就醫病人TOCC問診，包括旅遊史(Travel)、職業史(Occupation)、接觸史(Contact)及群聚史(Cluster)，若發現疑似病例應立即採取因應的隔離措施，以降低傳播風險。

衛生局表示，目前為流感高峰期，民眾出入醫院請務必配戴口罩，並遵循呼吸道衛生及咳嗽禮節，另外未加強陪病者及訪客發燒監測，若有病人發燒或呼吸道症狀者，都禁止訪客及陪病者進入病房，每一病人之陪病者及訪客至最多２人為原則。

衛生局提醒，最近應避免接觸禽畜類動物、前往禽畜市場及生食肉品，同時避免接觸病患並落實肥皂勤洗手，返國如出現發燒或淚流感症狀，應主動告知航管檢疫人員，自大陸返國後14天內如有疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史等相關資訊，以利醫師及時診斷通報。

(中時 )