湖北武漢發現的新型冠狀病毒引發的肺炎引起國際社會的關注。

作為一家有著強烈社會責任感的良心企業，旺旺集團迅速與湖北紅十字會取得聯繫。將旗下產品水神消毒除菌產品第一時間送往武漢。希望通過向武漢救治定點醫院、綜合性醫院等醫療機構無償提供水神消毒除菌產品，降低公共區域病菌交叉傳播的風險，為抗擊疾病獻出一份心力。

旺旺本次捐贈的產品包括HD-240L消毒液生成機（100臺）、WG-15除菌霧化器（500臺）、WG-19-EC除菌霧化器（100臺），這三款消毒除菌產品，獲得國際多家權威機構認證，是擁有獨立知識產權的消毒除菌產品。

水神生成機生產的次氯酸水，可以在體外消滅較難殺滅的脊髓灰質炎病毒(微小核糖核酸病毒) 。不僅如此，水神除菌液已被證實可以殺滅犬冠狀病毒、71型手足口病毒、H7N9、H5N1、H9N2、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等病菌。水神通過皮膚刺激性測試、口腔黏膜刺激性測試、眼刺激性測試和經口無毒測試，是高效安心的消毒除菌產品。

旺旺集團水神品牌創立於2007年，水神是中國衛生監督協會消毒與感染控制專業委員會委員單位，獲得瑞士SGS除菌有效性認證、歐盟CE認證、英國intertek除菌認證等多項權威認證，並與中國農大、浙江大學、雲南農業大學等高校建立產學合作關係。

經過多年的開發和研究，水神已經廣泛應用於學校、幼稚園、口腔醫院、母嬰等多個行業和領域。旺旺集團期望通過本次的捐助活動，幫助武漢抗擊疫情，渡過難關！

(工商 )