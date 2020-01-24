觀光局已於在22日發函請旅行業即日起暫停組團前往武漢地區旅遊，今天再度傳出觀光局全面禁止我國旅行社組團赴陸旅行，對此，觀光局證實此事並說，因應武漢疫情持續傳出，禁止旅行社組團赴大陸旅遊、但港澳不限，至於暫停多久則視疫情發展情況。
截至昨天為止，據中國疾控中心通報資料顯示，目前大陸31省市中有29省市有確診病例，累計確診達830例，其中177例重症、25例死亡，並有密切接觸者達9507人、追踨中有8420人。
雄獅旅遊也宣布，因應觀光局宣布中國大陸旅遊禁令，雄獅旅遊除了簽證等規費，大陸全線團體行程取消，一律全額退費。
可樂旅遊表示，配合交通部觀光局公告暫停大陸旅遊團體行程，即日起至2月29日，所有大陸旅行團將取消出團，旅客除證照費用外，將無償全額退費。
可樂旅遊提及，至於3月1日後出發的團體，會視疫情狀況再行通知。
(中時 )
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