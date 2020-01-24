大陸爆發武漢肺炎引發各地關注，目前疫情持續擴散，而台灣政府也呼籲民眾要勤洗手、戴口罩，但口罩的各種戴法在網路上瘋傳，有網友分享了一段口罩廠商所拍攝影片，影片教導大家如何正確配戴，否則恐怕會失去保護作用。

口罩廠商格安德在YouTube上釋出的影片指出，網路上所謠傳的「感冒的時候，有顏色部分要朝外、沒感冒白色部分朝外」，事實上，這樣的方式是錯誤的，無論有無感冒，有顏色的部分一定要朝外。

影片裡說明，有顏色那面具有防潑水功能，可以阻擋外界的飛沫，白色那面吸水，配戴者說話時，唾液會被吸住，不會傳染給別人，另外，鼻樑壓條要朝外，並緊貼鼻樑。

有網友將這段影片貼在臉書《爆料公社》，許多人紛紛留言回應，「一直以為壓條在內」、「老人群裡很多誤信的就會戴錯，去趟醫院就可以看到」、「之前就一直亂傳口罩顏色朝內朝外戴法，只覺得好笑」。

(中時電子報)