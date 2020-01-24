武漢肺炎疫情升溫，行政院長蘇貞昌今天在臉書宣布，「口罩暫時停止出口，優先供應國內需求！」

蘇貞昌說，為了嚴防武漢肺炎、因應武漢封城，政府除了將中央疫情指揮中心提升至二級開設，「我也要求各部會全力配合防疫工作。」經濟部已經正式公告，今日起暫時停止口罩出口一個月，以優先供應國內的防疫需求。（僅限醫療外科口罩和N95停止出口。）

蘇貞昌指出，根據統計，國內每天能生產188萬副口罩，最高還可以達244萬副，平常國內需求是130萬副，政府目前也有存貨，經濟部會每天跟四大超商確認口罩存量，確認貨源充足。「我要跟大家說，口罩一定夠 ，不必囤太多 。」

蘇貞昌強調，政府會繼續密切關注武漢肺炎的疫情，也請各位，勤洗手、戴口罩 ，遇到未證實的疫情訊息麥亂傳，留意疾病管制署 - 1922防疫達人 最正確最新的消息，就能一起安心過好年。

(中時 )