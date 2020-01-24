女星曾之喬（喬喬）和辰亦儒低調愛情長跑快10年，選在23日小年夜宣布結婚喜訊，讓外界又驚又喜，瞬間成為這幾日的熱門話題，許多圈內好友紛紛送上祝福，黃子佼也笑說：「媒體辛苦了，本來可以安心放假。」曾之喬則是透露，選在這天公開喜訊的原因。

曾之喬宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自Instagram）

曾之喬在Instagram公開升格人妻的消息後，好友黃子佼留言表示，「這麼突然，哈哈哈哈，媒體辛苦了，本來可以安心放假，哈哈哈哈」。曾之喬則是在下方回覆，「對呀實在辛苦的媒體朋友們，但因這幾天我們都有作品上映也有表演工作，實在是不想要發訊息搶了其他人的風頭…只好今天才公佈」。

黃子佼也在貼文下方留言祝賀。（圖／翻攝自Instagram）

黃子佼則笑回：「媒體遇到這種喜事來陪伴年假絕對是喜上加喜開心處理啦！（昨天有記者朋友爬山爬一半開始寫稿）我則是開車開一半愛人滑手機看到，然後嚇到，一路幸福低調，很不簡單，太棒了！」而被問及婚宴時間，曾之喬則表示，目前還沒那麼快。

曾之喬和辰亦儒認識到交往超過10年，不過中間一度因工作太忙而短暫分開，不到一年才又復合。曾之喬透露，是在辰亦儒家中被求婚，「找來了很多親朋好友，他還安排了我最好的姐妹們躲起來，後來一起出現給我驚喜，很溫馨感人。」目前2人同居在男方家中，「佈置只有小小調整，方便我們一同生活即可。」

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(中時電子報)