泰雅渡假村森林密布，在大自然中野餐愜意無比。（廖志晃攝）

原住民慶典，感受不同的節慶氣氛。（廖志晃攝）

在泰雅渡假村露營、泡湯、森林浴，讓人俗慮全消。（廖志晃攝）

泰雅渡假村還可以品嘗優質的咖啡。（廖志晃攝）

泰雅渡假村花園，風光明媚。（廖志晃攝）

泰雅皇宮巴洛克式建築，有如歐洲宮廷。（廖志晃攝）

春節連假，泰雅渡假村推出「泰雅迎春狂歡祭」2020愛妳愛你春節優惠專案，只要身分證號碼中有「20」數字，住宿半價，還可免費入園，遊園看表演、挑戰天空步道、參加春節特別節目，免費戲水泡溫泉！

泰雅渡假村總經理李吉田表示，春節連假即日起到1月29日（初五），身分證號碼中只要有數字20，即可享有本人免費入園優惠，還有「住宿半價」優惠（需提前訂房及預付訂金，入房時需出示身分證辦理及限本人住宿，每日限量20間）。

2020春節連續假期，園區舉辦泰雅迎春狂歡祭，以「與原住民歡慶迎新年」為主題，除了欣賞原住民力與美結合的樂舞表演外，還可以參與熱鬧的慶典文化及熱鬧有趣的互動遊戲，讓大朋友、小朋友都開心迎新年。

李吉田表示，泰雅渡假村擁有全台最大露營烤肉區，可在森林中呼吸芬多精，仰望星空和明月；露營烤肉區可容納1000多人、100多輛RV汽車停放，並提供完善的烤肉設施，園區內也提供烤肉組食材及器材預定。

泰雅渡假村溫泉脈，源自合歡山，水質為弱鹼性碳酸氫鈉泉，也是北港溪溫泉區第一家取得合法溫泉標章的渡假飯店，春節期間入園就可以免費泡溫泉。

泡湯之後入住巴洛克式建築風格的泰雅皇宮，讓人有如歐洲貴族的享受；渡假木屋以原木打造，彷彿沉浸在大自然的洗禮，忘卻塵世的喧擾，住宿、露營預訂專線（049）2461311

(中時 )