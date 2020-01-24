台北福華江南春紹興醉雞腿依然是銷售冠軍。圖：福華提供

銷售第二名是江南春虎掌花膠烏參。圖：福華提供

飯店有提供客人休息等候叫號的小宴會廳。圖：張佩芬

打包裝袋等候領取的常溫年菜。圖：福華提供

台北福華飯店的常溫年菜，估計是北市常溫年菜銷售冠軍，每年除夕當天，福華大宴會的領菜場面非常壯觀，公司派出約12組人，每組3人服務顧客。今年賣得最好的前三名分別是「紹興醉雞」、「虎掌花膠燒烏參」和「紅蟳米糕」，其中紹興醉雞今年除夕至初五共有2.5噸以上的出貨量，等於有2,500份的訂購量，年增率高達25％。

台北福華公關經理陳正平表示，約過年前兩個月，不少民眾就已開始預購年菜，雖然原物料年年上漲，台北福華秉持著當日現做、真材實料的常溫年菜，更齊力不調漲，回饋廣大消費民眾。

熟食年菜中特別是小家庭6人份的組合年菜賣得最好。像是常溫年菜媒體評比中獲得評審一致好評的「上湯佛跳牆魚翅」，一個星期能賣出數十組。此外，蓬萊邨「懷舊菜尾一品鍋」也都因為得獎受到民眾詢問，原只限量30盅，今年追加至50盅，畢竟過年也免不了要「好料」犒賞一番，異軍突起更造成另類買氣而擠進熱賣旁行榜。

年菜單點排行榜第一名依然是江南春的鎮店之寶紹興醉雞，而今年紹興醉雞依舊穩居某日報禽肉類評比第一，結算到目前為止已經銷售超過1000份／880元1000克，總計今年除夕至初五將有2.5噸以上的出貨量等於有2,500份的訂購量，紹興醉雞品項銷售量再創新高，以因應春節期間餐廳及外帶需求。

紹興醉雞由江南春主廚劉宜嘉精選國產紅羽土雞腿，煮熟後冰鎮入冷藏，再取出去骨，加入紹興酒、枸杞、調味料浸泡約2天入味，皮肉之間的雞凍更是精華所在，酒香也恰到好處。另一道江南春名菜「虎掌花膠燒烏參」精選虎掌(豬蹄筋)慢煨，加入花膠、烏參及蒜頭、醬油、糖調味，入口軟爛富含膠質，營養與美味兼具的功夫菜。

現場領菜的消費者多數是老顧客，一對中年夫妻指出，常溫年菜不需要解凍與長時間烹煮復熱，處理起來非常輕鬆，而且福華最難得的是提供約60項單點的菜色，客人可以自己搭配，不必擔心不想吃的菜會冰在冷凍庫大半年。另福華價格實在，領菜過程順暢，飯店還貼心撥出一間小宴會廳，提供茶水給等候的客人，確實是台北人的「好鄰居」。

(工商 )