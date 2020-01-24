網友推好市多防疫必買兩產品，實用又便宜。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

美式商場好市多推出多款實用產品，最近也有當年抗SARS的護理師點名，這兩個產品可謂是年節最佳禮品，不到200元的價格，實用又好看，也讓大家防疫做好準備。

有護理師在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享，過年禮送這兩產品「洗手乳配1包口罩（50個）」不到200元就能讓親戚朋友年節做好防疫。原PO回憶起17年前照顧過SARS病人的時光，當時穿著兔子裝，在負壓隔離的空調環境裡汗流浹背的，戴兩層手套幫病人打針找血管、戴著P100、N95口罩，勒緊著臉，還有⋯⋯那一雙雙恐懼的眼睛。

並呼籲大家，此時我們能做的有兩件事情，一是「確實洗手」，二是「外出確實戴口罩」。而逛好市多發現，這款漂亮的洗手乳4瓶只要395元，平均下來一瓶大概99元，而口罩200入385元，拆出來分送給親友，一組不到200元，划算又能保護健康。

貼文曝光後，也立刻吸引上萬個讚，許多人留言打氣，「防疫大家一起做」、「醫護人員辛苦了」、「很棒又很實用的新年禮」、「防疫加油」、「心意十足」。

(中時電子報)