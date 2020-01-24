據央視新聞App消息，今天（24日）湖北省召開新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作例行新聞發佈會。會上，湖北省衛健委通報了全省疫情和防控工作最新進展情況，指新型冠狀病毒肺炎進入第二波流行上升期。

湖北省衛健委副主任柳東如表示，當前之所以有大量的發熱病人在門診就診，專家認為，這是因為當前正值疾病高發期，流感流行的高峰期，同時，新型冠狀病毒感染的肺炎進入第二波流行的上升期，三期疊加，所以現在的發熱病人急劇增加，再加上少數患者受一些不實資訊的影響，恐慌性就醫，導致目前發熱病人增加。

柳東如表示，目前全湖北省有549家以上醫療機構和所有鄉鎮衛生院都設置了發熱門診，其他醫療機構設置了預檢分診點和發熱病人診室，其中武漢市有61家醫療機構有發熱門診，所有的社區衛生服務中心都有發熱診室，可以開展發熱病人的篩查和鑒別診斷，各醫療機構在接診發熱病人後，便能明確判斷就地治療，在不能明確發熱原因的情況下，才需要轉診到轉診的醫院做鑒別診斷。

(中時 )