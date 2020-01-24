農曆年前大陸爆發武漢病毒疫情，武漢宣布封城，也導致上證指數在封關日失守3000點大關，收在2,976.53點，跌幅2.75%。對此，市場認為這波疫情恐怕持續蔓延至大陸經濟以及金融市場，但經濟學家分析歷史數據，長期來看，短期情緒影響市場走勢居多。

據CNBC報導，當年SARS爆發後，對於大陸市場以及其他亞洲經濟體都造成衝擊，但隨著疫情逐漸受到控制，市場將開始反彈。儘管投資人已經逐漸轉向美國公債避險，該疫情仍對亞洲市場有直接衝擊，美股也隨著感染人數數增加受到些許影響，但事實上，美股所面臨的影響算是有限。

由於農曆年關將近，陸股休市一周，情緒就反映在美股身上，道瓊斯工業平均指數周四(23日)盤中一度下跌219點，但在世界衛生組織(WHO)宣布該疫情被認定為全球緊急情況為時過早，跌幅收斂，終場下跌26.18 點。

瑞銀集團紐約證券交易所業務總監Art Cashin表示，如果疫情在大陸大規模爆發並影響其經濟，負面情緒將在全球蔓延，如果疫情影響美國，將成為一個重大打擊。

這次武漢病毒疫情（正式名稱為2019新型冠狀病毒，2019-nCoV）

，讓人回想起當年SARS疫情(嚴重急性呼吸系統綜合症)爆發，當時在2002年末至2003年末估計有8千人感染了SARS，近800人死亡，這次疫情到目前為止，已經約830個人感染，並25人因病死亡。。

Bleakley Global Advisors首席投資官Peter Boockvar指出，在全球要求北京當局更透明解釋此事疫情之後，大陸資訊也透明，由於當今全球化社會移動性強，大陸經濟也較當時與全球更為緊密，該疫情如何發展難以預料。不過，Peter Boockvar也提到，當時SARS爆發時，美股剛從熊市走出來，這也讓美股在2003年第一季度跌到低點，並正式結束熊市。

Peter Boockvar認為，若疫情沒有進一步爆發，美股受到衝擊將比陸股還小，他反而覺得美國聯準會(Fed)下周即將公布的資產負債表將爆發比武漢病毒更大的影響。

不過，武漢病毒疫情已經對商品市場造成打擊，布倫特原油期貨價格下跌4.5％，與銅期貨價格跌幅相同，主要是擔憂大陸經濟成長放緩可能帶來的影響。

(中時電子報)