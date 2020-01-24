今天就是除夕，也是熱鬧的年假開始了，不過，正當台灣寒意正濃，有人裹著大衣棉被，歡度農曆新年之時，台灣的領土當中，還有一處地方，終年烈日罩頂，年均溫超過攝氏廿八度，而這個地方就是南沙的太平島。海洋委員會海巡署東南沙分署《臉書》粉絲團今天PO出一段來自東沙及南沙兩島遙遠的祝福。

當大家除夕與家人圍爐吃年夜飯之際，異於在台灣冬季過年，一群與台灣相隔遙遠的南沙太平島上官兵，他們正頂著豔陽，在太平島上勤練戰技，刺槍術、擒拿術樣樣不缺，他們守護著我國最南端領土，沒辦法回台灣，特別拍攝訓練、值勤的影片，同聲祝賀國人新年快樂！影片上架，感動許多網友喊讚。

烈日沙灘椰子水海巡署來自遙遠南沙春節祝福。（海洋委員會海巡署東南沙分署）

有別於台灣本島，駐守在太平島上的一百五十位海巡弟兄，以及空軍地勤南沙分隊官兵，卻是穿著汗衫，頂著雞蛋打在地上都會熟、超過攝氏卅度的烈日，在南海中享受碧海藍天，椰林搖曳的熱帶風情，過著另一個熱的「另類」新年。

南海四周環繞亞洲大陸，素有「亞洲地中海」之稱，海域中央為南沙群島，但是在一百零二個島嶼當中，唯一適合人居的只有在群島中央的「太平島」，太平島東西長一千三百六十五公尺、南北長三百五十公尺，步行一圈只需要四十分鐘。

由於官兵每一年才能休假一次，幾乎當兵生活中碰上的春節勢必都要在這個孤島上度過，因此官兵在島上的假期也是過得相當有特色。

過新年了，護衛南沙國土不能忘。（海巡署提供）

太平島過年有啥不同？春節期間台灣本島都正值酷寒，民眾習慣在家中裹著大衣、開著電暖氣過年，但是太平島上的官兵，卻要頂著大太陽的酷暑，穿著汗衫短褲，隨時汗如雨下的歡度新年，為了一解官兵無法與家人圍爐思鄉之苦，指揮部都會特別安排餐會、摸彩、烤肉與各項娛樂活動。

官兵也舉辦一連串的籃球、排球及壘球競賽，甚至還有釣魚比賽，打發年假時間。不過由於南海爭端多，又是重要漁場，官兵過年時，還要注意驅離在當地炸魚及毒魚的越南及大陸漁船。

官兵說，除了缺少五星級飯店外，太平島簡直就是「東方的馬爾地夫」，在碧海藍天下，腳踩著白色細沙，四處椰林隨風搖曳，以及當開水一樣喝不完的清涼椰子水，還有哪個地方比這更棒？能在這當兵簡直就是「賺到了」。

頂著烈日冒著汗水，太平島上的海巡官兵以淨灘活動過新年。（海巡署提供）

(中時電子報)