去年過年期間，廖科溢當起「空中飛人」，受邀前往距離台灣八千三百多公里的瑞典拍攝影片，今年他終於能好好享受年節的氣息，預計輪番到親戚家拜，不過他也略感遺憾地說：「去年詳盡的整年度節目規劃，今年算是執行得相當徹底，堪稱是最密集、忙碌、充實的一年；唯一未完成的計畫，是欠最親愛的家人們一趟家族旅行。」在台過年的他，也應景穿上紅衣，並且手持鞭炮和金元寶拍照，為觀眾也為自己討個吉利。

廖科溢在新年祭出寵粉計畫，邀觀眾成為旅伴。（圖／亞洲旅遊台提供）

主持旅遊節目到過世界各地的廖科溢也分享了在海外跨年的心情，「去年在澳洲南部城市阿德萊德跨年，歷經一段國外跨年的美好記憶。與國內跨年經驗相較，其實並無太大差異，外國人、觀光客同樣與親友齊聚、把酒言歡、等待夜幕低垂後的倒數、迎來星空下最璀璨的煙火秀。不同的是，當下心底所企盼的卻是能與家人相聚。簡單來說，在陌生的國度中興奮狂歡過後，有種淒美的孤獨感、惆悵感油然而生，並充滿詩意。」

被封為暖男的他，在新年祭出了寵粉計畫，「新一季度的節目正緊鑼密鼓的籌備中，不排除結合節目、揪團，鼓勵觀眾朋友們進一步成為旅伴，一塊兒體驗、參與、環遊世界。」最後，他也獻上對觀眾最真摯的祝福與勉勵：「珍惜、把握當下，留下你我人生記憶中，最深刻的2020年。」

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(中時電子報)