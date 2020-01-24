新型冠狀病毒引發武漢肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心已將疫情等級提升至二級，台中市衛生局長曾梓展，取消原訂全家的春節行程，留守台中全力防疫，他以醫師的專業，指出避免熬夜晚睡、減少過度加工精緻食品、增加天然高纖食物，才能提升抵抗力，健康過好年。

春節假期，不少民眾不免利用長假，出國旅遊，曾任台北榮總耳鼻喉部醫師的台中市衛生局長曾梓展原訂全家赴日旅遊，因應武漢肺炎來襲，決定臨時取消行程，24日他以醫師的專業，提供民眾防疫知識，提醒過年期間民眾可能大魚大肉、熬夜晚睡，容易降低免疫力，應多喝水、攝取天然高纖食物、減少過度加工精緻食品、保持充足睡眠，才能提升抵抗力。

雖是除夕，面對「武漢肺炎」疫情，台中市長盧秀燕、衛生局長曾梓展均坐鎮台中，全力防疫。目前已完成各醫療院所隔離動線、防疫物資盤點、人員教育訓練及防疫演練，各醫院口罩及隔離衣儲備量均符合規定，並有95餘床負壓隔例病房可供收治病患，醫療資源充足且完備，民眾不必過於恐慌。

曾梓展也呼籲民眾，近期應避免前往疫區，如必須前往，肥皂勤洗手、戴口罩等，是基本個人衛生措施，也應避免出入當地傳統市場、醫療院所及人潮密集處。返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），及時診斷通報。

(中時 )