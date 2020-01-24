為因應武漢肺炎，日本外務省官網今天將中國湖北省全境「傳染病危險情報」等級，從等級2提升至等級3，勸告所有日本民眾勿前往湖北省；至於中國其他地區，則維持等級1。

由2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）引發的中國武漢肺炎疫情快速擴散，據報導，湖北省商務廳副廳長黃謀宏22日也確診感染。由於當地疫情持續升高，湖北省下令多地封城，截至24日下午已有13個城市的大眾運輸停止營運。

日本外務省表示，武漢市鄰近6市（鄂州市、仙桃市、枝江市、潛江市、黃岡市及赤壁市）當局已宣布停止公共交通運輸，並封鎖鐵路車站及離城道路，加上武漢市患者數大幅提升，當地疫情恐有持續擴大之虞。

外務省指出，根據世界衛生組織（WHO）23日舉行的緊急委員會會議結果，認為在中國感染風險非常高，對於地區及全球也有高度風險。基於上述綜合考量，決定提升中國湖北省的「傳染病危險情報」至等級3。

根據外務省官網資料，「傳染病危險情報」等級共分為4級，等級1是須十分注意；等級2是非必要勿前往當地；等級3是勿前往當地；等級4是撤離當地且勿前往當地。

(中央社)