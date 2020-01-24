武漢肺炎的病例逐漸增加，全球各地也開始注意防範疫情擴散，英國警方近日在帕茨韋（Patchway）火車站發現一名身體不適的中國男子，在前往就診的路上男子開始出現流感症狀，讓當局不敢大意，也擔心該男子與武漢地區的人接觸過，所以緊急採取隔離措施，接手過男子的2間警局也被關閉。

根據《Metro》報導，22日英格蘭南格洛斯特郡的帕茨韋，一名中國籍男子身體出現不適症狀，警方獲知消息後前往轉送，過程當中男子突然開始打噴嚏、出現類似流感的症狀，由於現在新型冠狀病毒的疫情蔓延中，當局擔心該男子與武漢地區的人接觸過，於是預先將他隔離。

而一名跟此中國籍男子一同待過廁所的民眾，也突然被通知不能離開管制區域，而曾轉送過中國男子的帕茨韋和Trinity Road 2間警察局，也在英國國民健保署（NHS）跟衛生人員的建議之下臨時關閉。

據外媒報導，英國至今還未出現新型冠狀病毒的確診病例，但英國政府仍不敢輕忽大意，有一名英國男子克雷格（Craig Dillon）表示，自己日前從澳洲返回倫敦時曾在廣州轉機，回家後出現發燒跟流感的狀況，時間持續約1到2周，就醫後醫護人員一得知他去過中國和泰國，立刻將他送進隔離室檢查12小時，所幸最後結果呈現陰性，但還是讓他相當難忘這樣的經驗。

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(中時電子報)