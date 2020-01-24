攤商大肆濫捕野生動物後運送至海鮮市場內販賣 (圖／翻攝自微信公眾號@多維面面觀)

就連遷徙的候鳥也逃不過獵人毒手，成為海鮮市場內饕客的選項之一 (圖／翻攝自微信公眾號@多維面面觀)

市場內販售各種活體動物，圖上為土撥鼠，下為山羌，山羌入籠前一律挑斷腳筋，以防脫逃，相當殘忍 (圖／翻攝自微信公眾號@多維面面觀)

連珍貴的豹貓都成為店家販售食物之一 (圖／翻攝自微信公眾號@多維面面觀)

多維面面觀公布的照片中，可以看到市場角落內充斥著動物殘骸，環境極為髒亂 (圖／翻攝自微信公眾號@多維面面觀)

武漢肺炎疫情擴散，大陸各省陸續傳出災情，已經瀕臨失控邊緣，病毒源頭的武漢華南海鮮市場內部照片也遭陸網友曝光，各種殘忍黑暗照片讓網友不禁搖頭「難怪會出事」。

微信公眾號「多維面面觀」在日前貼出一系列武漢華南海鮮市場疫情爆發前的日常照片。透過照片可以看到，許多遷徙的候鳥，野外捕捉的山羌、土撥鼠、刺蝟、狐狸、貓、狗、鴕鳥、孔雀、果子狸等活生生的動物，全都成為攤桌上顧客購物的選項，不僅如此，為了防止山羌脫逃，入籠前一律要挑斷腳筋，殘忍至極。照片中還有珍貴的「豹貓」趴在籠內等死、讓人極為不捨的照片。

除此之外，從照片中可得知，市場環境極為髒亂，隨地棄置的動物殘骸、內臟充斥角落，血水與油汙積滿下水道，似乎自開市以來從未清洗過。

「多維面面觀」指出，華南海鮮市場因為違法販售活體動物、野味等行為，數次遭到當局警告改善，但市場不為所動，當地政府機關似乎也束手無策，直到這次武漢肺炎爆發後，才強硬勒令市場關閉。

照片曝光引起震撼，就連不少大陸網友也看不下去，批評：「難怪出事」、「看了好想吐」、「想到跟這些人領同一本護照，就覺得丟臉」、「是有什麼必要這樣虐待動物」、「沒有其他食物可以吃了嗎」。

(中時電子報)