新型冠狀病毒疫情蔓延擴散愈來愈劇烈，台灣21日也出現確診首例。中國外交部發言人耿爽表示「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康。」對此，台北市長柯文哲23日表示「既然這樣，那趕快讓台灣加入WHO就好了啊！」

耿爽22日表示「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康」，並再次強調台灣參與國際組織需在「一個中國」的原則下進行，經過兩岸協商，做出合情合理的安排。柯文哲23日表示那就快讓台灣加入WHO就好了，而耿爽堅持要遵守「一中原則」，柯文哲回應，言下之意就是，你如果不聽我的話，你的健康我就不管你。柯文哲說，健康是普世價值，用政治理由封鎖WHO、WHA，這件事情是不會讓台灣人高興的。

關於台灣呼籲世界衛生組織（WHO）不應排除台灣在外，美國國務院官員23日也重申，美方支持台灣有意義參與WHO等組織。該發言人重申，在須以主權國家才能成為會員的國際組織中，美國支持台灣有意義的參與，這包括國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、世界衛生組織（WHO）等超過60個國際組織。

國務院資深官員22日舉行背景說明記者會時主動提及台灣，表示鼓勵WHO不要試圖排除台灣，而是要進一步納入台灣。

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(中時電子報)