大樂透春節大紅包 民眾瘋搶 18:562020/01/24 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 許多民眾到彩券行排隊購買大樂透。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 許多民眾到彩券行排隊購買大樂透。（張鎧乙攝） 大樂透「春節大紅包」小年夜起跑，共有30張彩券中獎，台彩統計，其中有5位幸運兒只花了50元就對中大紅包，24日吸引許多民眾到彩券行排隊購買。 台彩指出，大樂透春節大紅包，自小年夜23日起至下月2日，連續11天每天開獎，至1月27日每期各加開9個號碼，對中其中6個號碼就有機會獲得獎金100萬元，活動期間共提供360組的100萬元，總加碼金額3.6億元。 (中時 ) #紅包 #大樂透 #春節 #號碼 #100 也許您會感興趣 推薦閱讀 確保學生春節校外安全 教育部強化校安防護 12:172020/01/20 生活 2020春節先暖後冷 氣象專家：這天起全台有雨 08:392020/01/21 生活 爸媽笑了！2020過年紅包行情曝光 民俗專家曝禁忌 18:402020/01/21 娛樂 除夕紅包怎麼包？犯禁忌小心漏財 00:222020/01/22 生活 台新銀行動APP「發紅包」 跨行帳戶都能收 19:252020/01/22 財經 短評／別做鐵齒族 04:092020/01/23 時論廣場 南投收容所春節期間 提供會客服務不打烊 13:252020/01/23 生活 2020武漢風暴》憂武漢肺炎？陸科技巨頭取消這傳統 20年來首次 13:362020/01/23 財經 大樂透春節加碼開跑 9組獎號中6即可得百萬 20:512020/01/23 財經 歡喜財神廟 送千張大樂透 04:102020/01/24 地方新聞 生活熱門新聞 2020武漢風暴》全台確診3例！陳時中：全面禁止湖北旅客登機入境 - 生活 2020武漢風暴》華南海鮮市場黑暗照曝光 網看傻：難怪出事 - 生活 強烈大陸冷氣團報到 氣象局：年後北部低溫恐僅10度 - 生活 再續推國旅補助？武漢肺炎後交通部這樣想... - 生活 武漢風暴2020》不是過濾空氣！專家：口罩是防止這行為 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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