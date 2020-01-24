許多民眾到彩券行排隊購買大樂透。（張鎧乙攝）

大樂透「春節大紅包」小年夜起跑，共有30張彩券中獎，台彩統計，其中有5位幸運兒只花了50元就對中大紅包，24日吸引許多民眾到彩券行排隊購買。

台彩指出，大樂透春節大紅包，自小年夜23日起至下月2日，連續11天每天開獎，至1月27日每期各加開9個號碼，對中其中6個號碼就有機會獲得獎金100萬元，活動期間共提供360組的100萬元，總加碼金額3.6億元。

(中時 )