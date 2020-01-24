受到強烈大陸冷氣團影響，29日至31各地天氣寒冷，中南部日夜溫差大，東半部地區有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，據中央氣象局預報指出，受到冷氣團影響且29日至31日漸漸轉為乾冷，預估北部低溫為10度至11度，不排除為寒流。

中央氣象局預報指出，今天鋒面位於臺灣北部海面，東半部地區有局部短暫雨，北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。26日鋒面通過，27日、28日強烈大陸冷氣團逐漸南下及華南雲雨區東移，各地天氣逐漸轉冷。29日至31日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中南部日夜溫差大，東半部地區有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央氣象局預報員官欣平表示，29日至31日受到強烈大陸冷氣團再加上輻射冷卻影響，預估北部低溫為10度至11度、中部也為10度至11度、南部為12度至13度，目前也不排除為寒流等級，可能要到2月1日溫度才會漸漸回升。

(中時 )