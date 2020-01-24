桃園市長鄭文燦除夕至八德、桃園榮家，與榮民長輩們圍爐。談到武漢新型態冠狀病毒防疫，鄭文燦說桃園機場是防疫第一線，也不忘提醒榮家長輩們外出要戴口罩，隨時注意自身健康狀況。

鄭文燦24日除夕行程滿檔，上午先至桃園區風禾公園發送春聯、福袋，中午至八德、桃園榮家，與榮民長輩圍爐。鄭文燦堅持要把福袋送給每位圍爐的榮民伯伯，並說自己是八德子弟，市府也新建榮家外興豐路人行道護欄，讓長輩們外出步行更安全。

鄭文燦說，面對武漢新型態冠狀病毒防疫，桃園機場是第一線，未來將要「決戰機場」，把疫情隔絕在境外。桃園市政府過年期間也會隨時監控疫情狀況，守護國人健康安全。

八德榮家指出，因應武漢新型態冠狀病毒來襲，除進入榮家家眷、長輩要量體溫外，也盡量宣導長輩們不要外出，隨時關注長輩們的健康狀況。至於是否要求住民戴口罩？目前並未強制實施。

晚間鄭文燦則至蘆竹誠聖宮、桃園慈護宮、景福宮及蘆竹五福宮參香，預估今年過年期間將跑遍桃園市百餘間宮廟。初一下午則將與蔡英文總統合體，至中壢仁海宮參香、發放福袋。

(中時 )